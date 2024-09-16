Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 100 dekarlık alana ekilen ahududuların hasadı yapıldı. Şenliğe, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay da katıldı.

Atalay, yaptığı konuşmada, "Kütahyalı üreticilerimize daha fazla destek vereceğiz, yeter ki üretmeye devam etsinler" diyerek bölge tarımının gelişimine verdikleri önemi vurguladı.

Şenlik kapsamında "En İyi Ahududu" yarışması düzenlendi. Yarışmada jüri üyeliğini Genel Müdür Mustafa Altuğ Atalay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay yaptı. Yarışmaya katılan 14 üretici arasından renk, görünüm ve tat kriterlerine göre değerlendirilen en iyi üç üretici ödüllerini aldı.

Kütahya Sekiören Kadın Kooperatifi Başkanı Hatice Yakar, şenlikte yaptığı konuşmada, "Kooperatifimiz 30 üyeden oluşuyor. Ahududu üretimiyle hem iç piyasada hem de yurt dışında satış yapmayı hedefliyoruz. Reçel başta olmak üzere birçok ürün elde ettiğimiz bu meyveyi üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Verilen desteklerle üretimimizi daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahududu Şenliği, katılımcıların keyifli anlar yaşadığı etkinliklerle sona erdi.