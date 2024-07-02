Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ünal Koçer, eşine pompalı tüfekle ateş etti. Sevgi Koçer vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti.

O sırada evde bulunan, Sevgi Koçer’in ilk eşinden olan oğlu Mert Furkan Şenol (19), annesinin öldüğünü görünce üvey babasına tabancayla ateş etti. Ünal Koçer de olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Sevgi Koçer ve Ünal Koçer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Mert Furkan Şenol ise evin önünde polis tarafından gözaltına alındı.

Şenol, sağlık kontrolünden geçirilerek Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Ünal ve Sevgi Koçer’in cenazeleri savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.