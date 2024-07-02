Kütahya Meydan Mahallesi'nde bulunan bir ikamette, Mert F.Ş. (19) adlı genç, üvey babası Ünal Koçer (53) ve annesi Sevgi Koçer'i (48) silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulunan zanlı, polis tarafından gözaltına alındı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Suçunu itiraf etti

Emniyette verdiği ifadesinde Mert F.Ş., annesinin cinsel istismarında bulunduğunu iddia ederek, üvey babasıyla da anlaşamadığını ve sürekli baskı altında hissettiğini söyledi. İfadesinde, olaydan önce çelik yelek, tabanca ve fişek aldığını belirten zanlı, evde bulunan annesine ait av tüfeğini de kullanmayı planladığını ancak tüfeği kullanamadan annesine ve üvey babasına ateş ettiğini anlattı.

Evden kovulunca dehşet saçtı

Zanlının ifadesine göre, olay günü evde yaşanan tartışmanın ardından annesi ve üvey babası tarafından evden kovulduğunu belirten Mert F.Ş., bu duruma öfkelendiğini ve aldığı silahlarla cinayeti işlediğini itiraf etti.

Adli süreç başladı

Şüpheli Mert F.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı.