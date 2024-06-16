Kırgızistan uyruklu aileden 3’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza detayları ve ilk müdahale

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 26’ncı kilometresinde gerçekleşti. Abdilbosit Kochorov'un kullandığı 34 FJU 592 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi ve takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı

Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğine dair kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ve ayrıntıları, yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.