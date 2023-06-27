Şehit yakınları ile protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

2016 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde süren operasyonlar sırasında teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman’ın 8 yaşındaki oğlu Gökalp Kahraman, yakınları ile babasının mezarını ziyaret etti.

"Baba ben sünnet oldum, çok güzel geçti. Keşke sen de olsaydın." diyen Gökalp, şehit babasının fotoğrafını öptü.

Şehit Semih Akyıldız’ın annesi Ümmühan Akyıldız ise oğlu şehit olduğu için hem gururlu hem de üzüntülü olduğunu dile getirdi.

Oğlunun olmadığı bir bayramı daha buruk bir şekilde yaşayacaklarını gözyaşları içinde anlatan anne Akyıldız, "Bizim canlarımız yandı başka annelerin, eşlerin canları yanmasın. Çocukların boynu bükük kalmasın." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Gazisi Hamdi Yakış da şehitliği ziyaret edenler arasında yer aldı.

İl Müftülüğü görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken, Müftü Hüseyin Demirtaş da dua etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve diğer protokol üyeleri kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.