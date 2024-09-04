Atlı polislerin özellikle çocuklar arasında heyecan uyandırdığı gözlemlenirken, vatandaşlar da bu farklı güvenlik önlemine ilgiyle yaklaştı.

Atlarla tanıştılar

Ankara Atlı Polis Grup Amiri Mahmut Kılınç, Kütahya'da gerçekleştirilen devriye görevleri hakkında bilgi vererek, "Kütahya Valimiz Musa Işın’ın daveti üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği’nden gelen Alaz, Tuğrul, Ayyüce, Asutay, Göktürk ve Murat isimli atlarımızla burada devriye görevimizi ifa ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri gibi önemli etkinliklerde de yer aldık. Halkımızın gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Kütahyalılar, devriye sırasında atlarla vakit geçirip onları severken, atlı polislere de görevlerinde başarılar dilediler.