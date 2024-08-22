Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında 2024-6B tertip bedelli erler için düzenlenen yemin töreni, gurur ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Kütahya Valisi Musa Işın’ın katılımıyla gerçekleşen tören, sancağın tanıtılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan bedelli erler, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Törenin ardından, eğitimlerde üstün başarı gösteren erler, Vali Musa Işın ve Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş tarafından ödüllendirildi.