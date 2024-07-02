Kütahya'nın CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Musa Işın'ı ziyaret ederek kentin geleceği için planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kahveci, ziyarette şehrin refahı için işbirliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret ederek kentin gelişimi için hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette, şehrin çeşitli alanlarında yapılacak çalışmalar ve hizmetler ele alındı.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Kahveci, "Halkımızın refahı ve mutluluğu için şehrimizin gelişimi adına önemli kararlar alacağız. Valimizle yaptığımız bu görüşmeler, şehrimizin geleceği için önemli adımlar atılmasını sağlayacak" dedi. İstişarelerin sonucunda, kent için uyumlu bir çalışma ortamının oluşturulması hedefleniyor.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler ve temennilerle son buldu. Başkan Kahveci ve Vali Işın, şehrin ileriye dönük projeleri ve hizmetlerini hayata geçirme konusunda ortak bir vizyona sahip olduklarını belirttiler. İki yönetici, şehir için yapılacak olan her türlü gelişmeye destek olacaklarını ifade ettiler.