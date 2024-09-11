Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan bir termal otel, işletme ruhsatı eksikliği nedeniyle belediye zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mülkiyeti Emet Belediyesi’ne ait olan termal tesis, yapılan ihale ile yüklenici firmaya kiralanmış, ancak firma işletmeyi bir alt yüklenici şirkete devretmişti.

Belediye Başkanı'ndan hukuki adım

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, göreve geldikten sonra otelin kira borçları ve sözleşmeye uygun olarak yapılması gereken taahhütlerle ilgili olarak bir tespit davası açmıştı. Ayrıca, ihaleyi kazanan firmanın Turizm Bakanlığı'ndan işletme ruhsatı almadığı tespit edilince, tesisin kapatılması talep edildi. Yüklenici firma, bu karar için yürütmeyi durdurma kararı almış ancak mahkeme, yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Turizm Bakanlığı ve mahkeme kararının ardından otel, Emet Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.

Müşteriler çıkmak istemedi

Mühürleme kararı sonrası, emniyet ve belediye zabıta ekipleri otelin önüne giderek işletmecilere kararı gösterip otelin boşaltılmasını talep etti. Ancak, bazı müşteriler otelden çıkmak istemedi ve bu durum, işletmeciler ile kolluk kuvvetleri arasında tartışmalara yol açtı. Yetkililer, mahkeme ve bakanlık kararını uygulamak zorunda olduklarını belirterek, odaları tek tek dolaşarak müşterilere oteli boşaltmalarını rica etti.

İşletmecilerden SMS ile bilgilendirme

Bu süreçte oteli işleten firma, işçilerine ve müşterilerine cep telefonlarına, "Paniğe gerek yok, 10 gün tatile giriyoruz" şeklinde bir SMS gönderdi.