Turnuva, merhum Serdar Güner ve Bahattin Aydın adına yapılan halı sahada gerçekleştirildi. 10 takımın katıldığı bu organizasyon, "Birlik beraberliğin inşası, kardeşliğin ihyası" sloganıyla anlamlı bir atmosferde gerçekleşti. Turnuva boyunca centilmenlik ve dayanışma ön plandaydı.

Final maçında Merhum Ömer Duman ve Özgür Demirciören Ordusu takımları karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede zaferi merhum Ömer Duman takımı kazanarak köy halkını sevince boğdu. Takım kaptanı itfaiye eri Ferdi İnce, kupayı köy muhtarı Halil Bayraktar’ın elinden aldı. Takım, bu anlamlı galibiyetle büyük bir coşku yaşadı.

Turnuva sonrası düzenlenen törende, vefat edenlerin anısına tavuklu pilav ve ayran ikramı yapıldı. Törene katılan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mücahit Eracar da bu organizasyona destek verdi.

Bu anlamlı turnuva, köy halkı arasında birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir etkinlik olarak hafızalarda yerini aldı.