Kütahya, 16 Aralık Pazartesi günü az bulutlu bir gökyüzü ve hafif rüzgarlarla karşılaşacak. Gün boyunca sıcaklıklar 4 ile 14 derece arasında değişirken, nem oranı ise %35 ile %74 arasında seyredecek. İşte saatlik hava durumu detayları:

Sabah saatleri (09.00 - 12.00):

Sabahın ilk saatlerinde az bulutlu bir hava ve 10°C sıcaklık bekleniyor. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %53 seviyelerinde seyrederken, rüzgarın hızı 13 km/sa, maksimum hızı ise 33 km/sa olacak.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00):

Günün en sıcak saatlerinde termometreler 14°C'yi gösterecek. Nem oranı %35 ile günün en düşük seviyesinde olacak. Bu saatlerde rüzgarın ortalama hızı 18 km/sa, maksimum hızı ise 44 km/sa'ye ulaşacak.

İkindi saatleri (15.00 - 18.00):

Sıcaklık 10°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %53’e yükselirken, rüzgarın ortalama hızı 9 km/sa olarak ölçülecek.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00):

Akşam saatlerinde sıcaklık 7°C’ye düşecek ve nem oranı %69’a yükselecek. Hafif esen rüzgarlar, 9 km/sa hızında olacak ve maksimum 28 km/sa hızla esecek.

Gece saatleri (21.00 - 24.00):

Günün en soğuk saatlerinde sıcaklık 4°C’ye kadar gerileyecek. Nem oranı %74 ile en yüksek seviyesine ulaşacak. Rüzgar, 11 km/sa ortalama hızla, maksimum 32 km/sa hıza ulaşarak geceyi etkisi altına alacak.

Kütahya’da açık havanın hakim olduğu bu günü, açık hava aktiviteleri için değerlendirmek isteyenler rüzgara karşı tedbirli olmalı. Akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için kalın giyinmekte fayda var.