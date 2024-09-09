Kütahya yeni haftaya girilmesiyle birlikte en çok merak edilenlerin başında haftanın hava durumu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporuna göre Kütahya’da hava sıcaklıkları bu hafta da mevsim normalleri üzerinde olacak.

9 Eylül 2024 Pazartesi günü Kütahya’da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın 12 derece ile 28 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 31 ile yüzde 96 arasında olması öngörülüyor.

10 Eylül 2024 Salı günü Kütahya’da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın 14 derece ile 30 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 24 ile yüzde 70 arasında olması öngörülüyor.

11 Eylül 2024 Çarşamba günü Kütahya’da sağanak yağışlı olacak. Sıcaklığın 14 derece ile 28 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 37 ile yüzde 83 arasında olması öngörülüyor.

12 Eylül 2024 Perşembe günü Kütahya’da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın 13 derece ile 28 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 31 ile yüzde 93 arasında olması öngörülüyor.

13 Eylül 2024 Cuma günü Kütahya’da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın 14 derece ile 31 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 21 ile yüzde 80 arasında olması öngörülüyor.

Aşırı sıcaklardan korunma yöntemleri

Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir.