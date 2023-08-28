Kütahya Valisi Musa Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kütahya Belediyesi önündeki alanda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kütahya'nın hem Osmanlı hem de Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir merkez olduğunu dile getiren Işın, şunları kaydetti:

"Türk milleti 300 yıl dünyada süper güç olmuştur. O süper güç Osmanlı İmparatorluğunun 15, 16 ve 17'inci yüzyılıdır. O imparatorluk Kütahya'da neşvünema bulmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluş tohumları yine bu topraklarda atılmıştır. Bugüne kadar Cenabıhak bu milleti korumuştur. Bu millet dualı bir millettir. Bu millet olmadan tarih yazılamaz. Onun içindir ki bu millet var olduğu günden beri binlerce defa her türlü cepheden kuşatılmış ve her türlü millet bize musallat olmaya çalışmıştır. Ancak bizler bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Ezanımız dinimizin ve varlığımızın sembolüdür, onu susturtmayacağız. Canımız ve kanımız pahasına değerlerimizi koruyacağız."

Işın, büyük zaferi Türk milletine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bugüne kadar vatan savunmasında şehit olan Mehmetçikleri de rahmetle andığını sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın emperyalist işgalcilere karşı kesin zaferin kazanıldığı ve tarihimize damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneği olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Alim Işık da zaferin kazanıldığı topraklarda, Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümünü Kütahyalılarla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği program, Türk halk müziği konseri ile devam etti.

Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları tarafından "Zafere Doğru Ezelden Ebede" konseri verildi.

Program, protokol üyelerinin sanat yönetmenleri ve sanatçılara çiçek takdim etmesiyle sona erdi.