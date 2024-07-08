Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi 3. Hilal Sokak'taki bir apartman dairesinde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 genç kız yaralandı. Patlama sesini duyan çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tedavi altına alındılar

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şirin G. (19), Ebrar Ş. (19) ve Sıla U. (17), Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından yanık tedavi ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi. Yapılan incelemede, patlamanın evin yatak odasında bulunan çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi.