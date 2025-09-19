Temiz bir Kütahya hedefiyle düzenlenen programda, öğrenciler ve belediye çalışanları parklar ile yürüyüş yollarında bir araya gelerek çöp topladı.
Katılımcılar, doğayı korumanın bireysel sorumlulukla başladığını vurgularken, çevre bilincinin özellikle çocuklara küçük yaşta aşılanmasının önemine dikkat çekildi. Toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılmak üzere ayrıştırıldı.
Kütahya Belediyesi, çevre dostu şehir vizyonuyla benzer farkındalık projelerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini duyurdu.
Kaynak: HABER MERKEZİ