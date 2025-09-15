Programın 16. Etap Tanıtım ve Makine Dağıtım Töreni, Vali Musa Işın ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

Vali Işın: "Devletimiz çiftçilerimizin yanında"

Törende konuşan Vali Musa Işın, tarımsal üretimin güçlendirilmesi için devlet desteklerinin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

“Devletimiz ve hükümetimiz, çiftçilerimize çok ciddi destekler sunuyor. Bugün burada yarısı hibe olmak üzere 229 milyon TL değerinde yatırımı çiftçilerimize aktarıyoruz. Bu sayede üretim kapasitemiz artarken, ülkemiz tarımsal ihracatta dünyada önemli bir noktaya ulaşıyor” dedi.

Türkiye’nin yalnızca kendi ihtiyacını karşılayan değil, aynı zamanda birçok ülkeye tarımsal ürün ihraç eden bir konuma geldiğini belirten Vali Işın, Simav Topraksız Sera Organize Tarım Bölgesi altyapısının yıl sonuna kadar tamamlanarak gelecek yıl üretime geçeceğini açıkladı. Ayrıca Aslanapa Et Hayvancılığı Organize Bölgesi’nin de kısa süre içinde faaliyete başlayacağını söyledi.

“Topraklarımız çok bereketli. Çiftçilerimiz devletin sunduğu imkânlardan yararlandıkça üretimde asla geri adım atmayacağız” diye konuştu.

Makine ve ekipman desteği sağlandı

Tören kapsamında çiftçilere tarımsal üretimde kullanılmak üzere çok sayıda makine teslim edildi. Dağıtılan ekipmanlar arasında:

80 adet yem karma makinesi,

17 adet yem ezme makinesi,

21 adet silaj makinesi,

43 adet balyalama makinesi,

22 adet süt sağım makinesi,

9 adet süt soğutma tankı,

9 adet hayvan suluğu,

27 adet kaşıma fırçası,

6 adet kantar makinesi yer aldı.

944 proje, 1700 kişiye istihdam

2006 yılından bu yana KKYDP kapsamında Kütahya’da 944 projenin hayata geçirildiğini belirten yetkililer, bu projelere 253 milyon TL yatırım yapıldığını ve 127 milyon TL hibe desteği sağlandığını açıkladı.

Bu projeler sayesinde bin 700 kişiye istihdam oluşturulduğu bilgisi verildi.

Bu yıl uygulamaya konulan 16. etapta, toplam 229 milyon TL tutarındaki 117 proje için 114 milyon TL hibe desteği aktarılacak.

Törene İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, il protokolü üyeleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Kütahya çiftçileri, sağlanan desteklerin üretime büyük katkı sağlayacağını belirterek devlet yetkililerine teşekkür etti.