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Büyüksaka köyü ile Akçamescit köyü arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda etkili olan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Köylüler traktörlere takılı pulluklarla yanan bölgelerin etrafını çevirirken, ekiplerde söndürme çalışması yaptı.

Bunun üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlü ekipler ile Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da yaklaşık 5 kilometrelik alanda etkili olan anız yangını , ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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