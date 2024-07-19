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Abaş köyünde 17 Temmuz'da karın bölgesinden tabancayla vurulan köyün eski muhtarı Fehmi Tarım, yaralı halde kendi kullandığı araçla Çavdarhisar ilçesine gelmişti. Yolda ambulansa alınan Tarım, kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesinde, kendisini vuran kişinin yeni muhtar Bahattin G, olduğunu söyledikten sonra hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçtığı öne sürülen Bahattin G'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Fehmi Tarım ile Bahattin G. arasında daha önceden biçerdöver meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

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