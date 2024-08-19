Tırnak izleri, köpeklerin canlı olarak havuza atıldığını ve çıkmak için mücadele ettiğini ortaya koyuyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir grup avcının kaybolan bir av köpeğini aradığı sırada, dağ evinin sulama havuzunda ölü köpekler bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı, Domaniç Belediyesi ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havuzda bulunan köpekler canlı olarak atılmış

Ekiplerin yaptığı incelemede, sulama havuzunda 2’si sahipli toplam 13 köpeğin ölü olduğu tespit edildi. Köpeklerin havuza canlı olarak atıldığı, çıkmak için tırmaladıkları ve havuz kenarında tırnak izlerinin bulunduğu belirtildi.

İlçe sakinlerinden Süleyman Dinç, köpeklerin havuza canlı olarak atıldığını ve çıkabilmek için mücadele ettiğini ifade ederek, “Bir duyum aldık ‘havuzun içinde köpekler var’ diye. Şu an tespit edildi ki hayvanlar buraya canlı canlı atılmışlar. Köpekler, çıkabilmek için havuzu tırmalamışlar, tırnak izlerinden belli. Bu vahşeti yapanları kınıyorum. Bir de vatandaşın havuzuna atılmış, kim böyle bir canilik yapıp yarı canlı bu hayvanları atar? Bunun adı caniliktir. Bu olayın araştırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Kütahya Jandarma ve ilgili birimler, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki yetkililer, köpeklerin ölümüne neden olan kişileri tespit etmek ve adalet önüne çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.