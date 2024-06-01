KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenen yürüyüşe 130 dağcı katıldı.

Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) ile Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından "Gizemli Uygarlık Friglerin İzinde" temalı Frig Yolu Yürüyüşü ekinliği kapsamında Aizanoi'ye gelen dağcılar, yürüyüş yaparak antik kenti keşfetti.

TDF Denetleme Kurulu Üyesi Mesut Akgün, AA muhabirine, tarihi bölgelerde sürdürecekleri 3 günlük yürüyüşü Aizanoi'de başlattıklarını söyledi.

Antik kenti çok beğendiklerini belirten Akgün, "Yürüyüşü Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki Frig bölgesinde devam ettireceğiz. Friglerin ayak izlerini takip ediyoruz. Aizanoi Antik Kenti'ni özellikle seçtik. Yürüyüşümüzü Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimizin en büyük amacı bölgeyi tanıtmak." diye konuştu.

Akgün, Aizanoi'ye gelen dağcıların bölgenin tanıtımı bakımından birer kültür elçisi olacağını vurguladı.

Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkan Vekili Fikret Aksoy da her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ve sporcuların antik kenti gezdiğini anlattı.

Yürüyüş için gelen dağcılara Aizanoi'yi anlattıklarını ifade eden Aksoy, "Antik kentte tarihi milattan önce 3000'lere dayanan tiyatro, stadyum, agora ve Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus tapınağı, iki hamam, dünyanın ilk ticaret borsa binası, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış 5 köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent, su yolları ve kapı yapıları bulunuyor. Misafirlerimize buraları gezdirdik." dedi.

Dağcılar, antik kent alanında yaklaşık 4 kilometre süren yürüyüşün ardından bölgeden ayrıldı.



