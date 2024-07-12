Kütahya’da etkili olan dolu ve sağanak yağış, yaklaşık bir saat boyunca şehir merkezini etkisi altına aldı. Yağış, bazı binaların ve iş yerlerinin zemin katlarında su baskınlarına yol açarak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Trafikte kaos ve ulaşım sorunları

Yoğun yağış, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu. Özellikle Ertuğrul Gazi ve Azerbaycan alt geçitlerinde sel suları nedeniyle ulaşım bir süre tamamen durdu. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı, bu da trafikte daha fazla sıkışıklığa yol açtı.

Acil müdahale ekipleri iş başında

Trafik ekipleri, sel nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda trafiği yönlendirme çalışmalarını sürdürürken, Kütahya Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmaları yapıyor. Ekiplerin yoğun çabaları, şehirde hayatı normale döndürmek için devam ediyor.