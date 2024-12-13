Kütahya'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil, yapılan takip sonucu durduruldu. Araçtaki sürücü değişikliği tespit edilirken, 2 şüpheliye toplamda 93 bin 466 lira idari para cezası uygulandı.

Takip sonrası durdurulan araçta sürücü değişikliği yapıldığı belirlendi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, Fuatpaşa Mahallesi Kasırga Sokak'ta uygulama noktasında bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, sürücü yoluna devam etti ve polis ekipleri hemen peşine düştü. Yapılan takip sonucunda araç durdurularak, sürücünün değiştirildiği tespit edildi.

93 bin lira cezai işlem

Araçtaki K.Ç. ve M.D. isimli şüpheliler, trafik suçlarından dolayı gözaltına alındı. Şüphelilere, 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Drift atmak', 'Makas atmak', 'Emniyet kemeri takmamak' ve 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçları nedeniyle toplamda 93 bin 466 lira idari para cezası uygulandı.

Araç çekiciyle otoparka çekildi

Olayın ardından, araç çekiciyle emniyet otoparkına çekildi. Şüpheliler, işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.