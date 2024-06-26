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Kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı, 50'ye yakın elektrikli bisiklet ve motosiklet trafikten men edildi.

Menderes Bulvarı ile diğer işlek caddelerde denetimlerini sürdüren ekipler, ehliyet, kask ve plaka kontrolü yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde elektrikli bisiklet ve motosiklet denetimleri gerçekleştirdi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, elektrikli bisiklet ile motosikletlere yönelik denetimler artırıldı.

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