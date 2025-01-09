Kütahya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu büyük bir başarıya imza attı. "Torbacı" olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Yapılan eşzamanlı operasyonlar kapsamında, Kütahya il sınırlarında belirlenen 6 farklı adreste aramalar yapıldı. Operasyonda, 6 bin 160 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş bonzai maddesi, 21,37 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin isimleri ve yasal durumları

E.G., S.A., O.A., S.K. ve M.P. isimli şüpheliler, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir şüpheli M.S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretiyle mücadele devam ediyor

Kütahya Emniyeti, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha göstererek, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.