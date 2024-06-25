Yangın komşular tarafından fark edildi

Emine Kavuk'un oturduğu evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yoğun dumanları gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasına rağmen Emine Kavuk'un evde hayatını kaybettiği üzücü haber alındı.

Soruşturma başlatıldı

Yangının neden çıktığına dair incelemeler jandarma ve savcılık ekipleri tarafından sürdürülüyor.Emine Kavuk'un cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yaşlı Kadının hayatını kaybetmesi bölgede üzüntü yarattı

Emine Kavuk'un trajik ölümü Şenlik köyünde ve Tavşanlı'da büyük üzüntüye neden oldu. Yangının sebebinin ve detaylarının netleşmesi bekleniyor.