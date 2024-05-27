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Yapılan incelemede, Karaca'nın çatı tamir ederken taşlama makinesine takılı testere ile bacağını kesmesi sonucu yaralandığı ve kan kaybı nedeniyle de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da evinin çatısını tamir ederken testere ile bacağının kesilmesi sonucu kan kaybından öldüğü belirlenen kişinin cesedi, yakınları tarafından bulundu.

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