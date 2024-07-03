Kütahya'da 2024 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası coşkusu Ezanı Güzel Okuma Yarışması ile zirveye çıktı. Musab Bin Umeyr Camii'nde düzenlenen yarışmada, il genelindeki din görevlileri arasında heyecan dolu bir mücadele yaşandı.

Kütahya'da düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, Musab Bin Umeyr Camii'nde bir araya gelen din görevlileri, ezanı en güzel okumak için yarıştılar. Yarışmanın finalinde, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinciliği Kütahya SLİ İşletme Camii İmam-Hatibi Recep Göner elde etti. İkinci sırayı Hisarcık Çarşı Camii İmam-Hatibi Üzeyir Çalışkan, üçüncü sırayı ise Tavşanlı Musa Camii Vekil İmam-Hatibi Serkan Kutluca aldı.

Recep Göner, yaptığı açıklamada, “Bu önemli yarışmada birinci olmak benim için büyük bir onur. Ezanımızı en güzel şekilde okuma sorumluluğunu taşımak benim için çok değerli. İl genelindeki diğer din görevlileri arkadaşlarıma da tebriklerimi iletiyorum” dedi. Üzeyir Çalışkan ve Serkan Kutluca ise, yarışmada aldıkları derecelerle gurur duyduklarını belirttiler.

Dereceye giren din görevlileri, Kütahya'yı bölge finalinde temsil etmeye hak kazandılar. Kütahya İl Müftülüğü yetkilileri, yarışmada başarılı olan din görevlilerine desteklerini belirterek başarılar diledi.

Her yıl 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, din görevlilerinin önemli rollerini vurgulamakta ve toplumun dini hayata katkılarını öne çıkarmaktadır. Ezanı Güzel Okuma Yarışması gibi etkinlikler, din görevlilerinin mesleki yetkinliklerini ve manevi değerlerini artırmak için önemli bir fırsat sunmaktadır.