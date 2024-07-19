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Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alayunt Mahallesi yakınlarındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ev gereçleri üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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