Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Çavdarhisar-Hacımahmut yolunda 11 AS 488 plakalı otomobil ile 43 ADC 937 plakalı traktör çarpıştı. Çamköyü muhtarı Mehmet Gözkara'nın (64) idaresindeki otomobil, N.Y. tarafından kullanılan traktörle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Gözkara, olay yerine çağrılan ambulansla hızla Çavdarhisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, kazanın oluş şeklini ve nedenlerini belirlemek için detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Kazaya karışan traktör sürücüsü N.Y. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.