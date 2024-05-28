KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da 32 sivil toplum kuruluşu ile kentte öğrenim gören uluslararası öğrencilerin destekleriyle "Büyük Filistin Kermesi" yapıldı.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından Zafer Meydanı’nda organize edilen kermese, platforma üye 32 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra kentteki üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrenciler stant açarak ülkelerine ait yiyecek ve hediyelik eşyaların satışını yaptı.

Platform Başkanı Ülfet Balon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin’e destek olmak için birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Filistin halkının yanında olmaya devam ettiklerini belirten Balon, şunları kaydetti:

"7 Ekim saldırılarından bu yana Kütahya’da Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olabilmek için elimizden gelen gayreti KÜSİDAP olarak göstermeye çalışıyoruz. Kermesimize sivil toplum kuruluşlarımızın büyük desteği var. Halkımızın da ilgisi oldukça yoğun. Bizim çalışmalarımıza katkı sunan herkesten Allah razı olsun. İnşallah Filistin’e desteklerimiz devam edecek."

Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun da Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliğini Filistin’e destek kermesine katkı sunmak için birleştirdiklerini bildirdi.

Yiyecek, içecek, hediyelik eşya ve süs eşyası satışı yapılan bir günlük kermesten elde edilecek gelir, Filistinli mazlumlara gönderilecek.