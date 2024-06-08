Kütahya, Türkiye - Endüstriyel bir tesis olan KÜMAŞ Manyezit Sanayi A.Ş.'de bir iş kazası meydana geldi. Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde faaliyet gösteren fabrikada, yükleme sırasında yaşanan bir kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinden edinilen bilgilere göre, forkliftin devrilmesi sonucu meydana gelen kaza, 26 yaşındaki Volkan Duman'ın hayatına mal oldu. Forkliftin altında kalan genç işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Yetkililer derhal olay yerine intikal ederek incelemelerde bulundu.

Volkan Duman'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay sonrasında yetkililer, acı olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.