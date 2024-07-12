Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaz eğitimi alan yaklaşık 25 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürülen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tavşanlı ilçesinde bir ortaokulda yaz eğitimi gören 25 öğrenci, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ile aileleri tarafından hastaneye götürüldü. 10-14 yaş aralığındaki öğrencilerin aynı öğle yemeğini yemeleri sonrası rahatsızlandıkları öğrenildi.

Öğrencilerin sağlık durumu

Hastaneye getirilen öğrenciler gözlem altına alınırken, ilk müdahalelerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hastaneye başvuranların sayısının artabileceği ifade edilirken, sağlık ekipleri ve hastane personeli yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yetkililer inceleme başlattı

Olay sonrası Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Öğrencilere sunulan yemeklerin hazırlanma ve dağıtım süreçleri mercek altına alındı.

Olayın ardından veliler, çocuklarının sağlık durumları hakkında bilgi almak için hastaneye akın etti. Veliler, yaşanan durumdan ötürü endişelerini dile getirerek, sorumluların bulunması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda yetkililere çağrıda bulundular.