Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Kazanın detayları

Olay, Gediz-Kütahya kara yolunun Dedeköy mevkiinde gerçekleşti. Oğuz G. (46) idaresindeki hafif ticari araç, Nuh M. (32) tarafından kullanılan kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından çevredekilerin acil yardım çağrısında bulunması üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Hafif ticari araçta bulunan sürücü Oğuz G., eşi Ayşe G. (46) ve İsa N. (43) yaralı olarak Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen, Oğuz G. hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi ise devam ediyor.