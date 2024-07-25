Başkan Eyüp Kahveci, Kızılay’ın özverili çalışmalarıyla hayata geçirilen bu anlamlı projeye destek vermek amacıyla açılışta yer aldı.

2004 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden TBMM 22. Dönem Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın anısını yaşatmak için kurulan aşevi, Kızılay’ın büyük emekleriyle hayata geçirildi. Açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolü, Kızılay yetkilileri ve birçok değerli isim katıldı.

Açılış töreni düzenlendi

Başkan Eyüp Kahveci, tören sırasında yaptığı konuşmada, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birine tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aşevinin Kütahya'ya ve halkımıza hayırlı olmasını diledi.

Tören, dua okunması, kurdele kesimi ve hediye takdimi ile son buldu. Açılışın ardından, aşevinde vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapılarak hizmet vermeye başlandı.