Kütahya'da hayırsever iş adamı Yasir Yılmaz'ın babası Halil İbrahim Yılmaz'ın adına yaptırdığı aşevi, düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Açılışta Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci gibi önemli isimler yer aldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Kütahya'daki Halil İbrahim Yılmaz Aşevi'nin açılışı, Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta, Kızılay Kütahya Şube Başkanlığına atanan Kazım İkbal Gümüş ve diğer yetkililer birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, aşevinin Türk Kızılay'ın 41. aşevi olduğunu belirterek, ilk etapta 100 ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırılacağını ve yıl sonuna kadar bu sayının 500’e çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Vali Işın’ın açıklamaları

Vali Musa Işın, konuşmasında Kızılay'ın köklü geçmişine ve insanlığa hizmet anlayışına vurgu yaptı. "Kızılay, Osmanlı Cihan İmparatorluğu döneminde kurulmuş ve o günden bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında önemli hizmetler sunmuştur. Allah Kızılay’ımızı daim etsin, hizmetlerini uzun ömürlü ve bereketli kılsın. Bu tür kurumlar, ecdadımızdan kalan önemli miraslardır. Kızılay, her yerde, her alandadır; sahipsiz kimse bırakmamak için çalışmaktadır," dedi. Işın, tüm Kızılay çalışanlarını tebrik etti.

Konuşmaların ardından, katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür belgeleri verildi. Aşevi dualarla hizmete sunuldu.