Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Gürpınar köyünde yaşanan dramatik bir olayda, yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralanırken, hayvanlar da telef oldu.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Gürpınar köyünde yaşayan A.A. (47), kendi küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada beklenmedik bir şekilde yıldırım düşmesiyle karşı karşıya kaldı. Yıldırımın etkisiyle 10 küçükbaş hayvan telef olurken, A.A. da yaralandı.

Olayın ardından yaralanan A.A., durumu oğluna bildirerek yardım istedi. Oğlu tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne götürülen A.A., tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.