Kütahya’da uyuşturucu madde kullanımını ve dolaşımını önlemek amacıyla yapılan operasyonlar, büyük bir başarıyla sonuçlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplam 3.844 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi ve olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Araçta uyuşturucu bulundu

İl merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, H.D., A.U., H.H.Y. ve M.Y. isimli şahısların üzerinde ve araç içinde uyuşturucu maddeler bulundu. Kağıtlara emdirilmiş halde 5 parça bonzai ele geçirilirken, şüpheliler hemen gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan H.D., A.U., H.H.Y. ve M.Y. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.H.Y. ve M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. ve A.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.