İkinci el esnafı Hasan Hüseyin Kıyak, satışların şimdilik durgun olduğunu belirterek, "Öğrenciler genellikle dayalı döşeli evlere yöneliyor. Eşyalarla uğraşmadan, 3 bin ile 5 bin lira arasında kiralarla tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri evlerde kalıyorlar. Bu nedenle, eskisi gibi büyük bir talep beklemiyoruz" dedi. Kıyak, sektörde işlerin eskiye göre azaldığını da sözlerine ekledi.

Esnaflardan Yusuf Altınok ise öğrencilerin gelişine hazır olduklarını belirterek, "Hazırlıklarımız tamam, öğrencileri bekliyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi büyük bir talep olmasa da elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kütahya’daki ikinci el eşya fiyatları, 300 ile 1.500 lira arasında değişiyor.