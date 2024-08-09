Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Yoncalı Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, mahalledeki tüm iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, ruhsat, hijyen ve diğer yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini titizlikle inceledi.

İhbar önemli

Denetim sırasında, iş yeri sahiplerine ve yetkililere çeşitli konularda uyarılarda bulunuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle iş yerlerinin hijyen koşullarına ve ruhsat uygunluğuna büyük önem verdiklerini belirtti. Gerekli bilgilendirmeleri yapan ekipler, olası bir ihlal durumunda hızlıca müdahale edilebilmesi için ihbarların yapılması gerektiğini vurguladı.