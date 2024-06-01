Festival alanındaki eğitimin ardından itfaiye personelince festival alanında uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Yangın eğitimine iştirak eden Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, itfaiye personelinin yangın, doğal afet ve kurtarma olaylarına karşı her an hazırlıklı olmaları sağlamak amacıyla rutin olarak uygulamalı eğitim ve tatbikat yaptıklarını belirtti.

Başkan Demirtaş, " Olabilecek ihtiyaç halinde en kısa sürede olaya müdahale etmek için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu görevin ne kadar ciddi ve hayat kurtarmanın çok kutsal olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle 7 gün 24 saat hazırlıklı ve tecrübeli olmak için sık sık tatbikat ve eğitimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.