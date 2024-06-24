KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da jandarma ekipleri, yangınları önlemek için ormanlık alanlarda arazi araçları ve yaya olarak devriye görevi yapıyor.

Orman yangınları ile mücadelede orman giriş yasağı kapsamında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra jandarma ekipleri de kontrollerini sürdürüyor.

Jandarma sorumluluk bölgesinde asayiş, trafik, asayiş komando timleri ve çevre doğa ve hayvanları koruma timleri sahada görev alıyor.

Piknik ve mesire alanları ile ormanlık alanları kontrol eden jandarma ekipleri, vatandaşlara ormanlara giriş yasağı hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

İl genelinde 15 Haziran’da başlayan ormanlar giriş yasağı kapsamında kontrol ve denetimlerin yaz mevsimi boyunca süreceği bildirildi.