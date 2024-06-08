Operasyon kapsamında, B.K.’nin adresinde yapılan aramada 549 paket (19 bin adet) dolu makaron, 151 kutu (toplam 30 bin 200 adet) boş makaron, 19 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet otomatik elektrikli sigara dolum makinası ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Polis yetkilileri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Ele geçirilen malzemeler, piyasa değeri yüksek olan kaçak ürünler arasında yer alırken, bu operasyon sayesinde ciddi bir kaçakçılık faaliyetinin önüne geçilmiş oldu.

Olayla ilgili olarak B.K. gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelede vatandaşların da desteğini beklediklerini ve her türlü ihbarın titizlikle değerlendirildiğini vurguladı.