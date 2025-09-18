Eğitime, Sosyal Hizmet Merkezi İl Müdür Yardımcısı İlknur Kızıltepe Karakaş katıldı. Eğitim, kadın irtibat görevlilerinin hizmet sunumunda uygulama birliği sağlanması ve mesleki standartların pekiştirilmesini amaçladı.

Programda katılımcılara, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulamaları, hizmet sunumunda dikkat edilmesi gereken noktalar ve mesleki çalışmalarda uyulması gereken standartlar hakkında bilgiler verildi. Katılımcılar, eğitim sırasında merak ettikleri konuları sorarak detaylı cevaplar aldı.

Eğitim, kadın irtibat görevlilerinin bilgi ve deneyimlerini güncellemelerine olanak sağlayarak, şiddetle mücadelede ve hizmet kalitesinin artırılmasında önemli bir adım olarak değerlendirildi.