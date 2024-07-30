Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Kadına şiddetle mücadele çalışmaları ele alındı

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları hakkında istişareler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılı faaliyet programı çerçevesinde sorumlu ve ilgili kurumların çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Aileler bilinçlendirildi

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle daha etkili mücadele edebilmek için aileler üzerinde yoğunlaşılması gerektiği vurgulandı. Eğitim programları ile ailelerin bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) ve elektronik kelepçe uygulamaları hakkında önemli veriler değerlendirildi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile ilgili çalışmalar da masaya yatırıldı.

Görüş ve öneriler paylaşıldı

Toplantının sonunda katılımcılar, görüş ve önerilerini paylaşarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaların daha etkili hale getirilmesi için fikir alışverişinde bulundular.

Kütahya Valisi Musa Işın, toplantının kapanışında, kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kurumların iş birliği içinde olması gerektiğini vurguladı ve bu konuda atılacak adımların önemine dikkat çekti. Toplantı, katılımcıların katkıları ve değerlendirmeleri ile sona erdi.