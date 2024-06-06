Olay, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde yaşandı. Hilmi Yaser Güzen’in kullandığı motosiklet, kampüs alanında sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu kontrolden çıkarak bir otomobile çarptı. Çevreden geçen polis ekibinin kazayı fark etmesi üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Hilmi Yaser Güzen ve yanındaki G.Y., 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı Öğrencilerin Durumu

Kazada yaralanan iki öğrenci, vücutlarında oluşan sıyrıklar nedeniyle hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi. Hilmi Yaser Güzen, yaptığı açıklamada, dersten çıktıktan sonra arkadaşıyla birlikte motosikletle giderken sahipsiz köpeklerin saldırgan bir şekilde üzerlerine geldiğini belirtti. Güzen, "Motosikletimle yavaş gidiyordum. Köpekler üstüme gelince panik yapıp gaza bastım. Bu sırada geçen bir araba bana çarptı. Yanımdaki arkadaşım ve ben yaralandık. Kaskımız olmasaydı daha ciddi yaralanma yaşayabilirdik. Diğer arkadaşımızın ayağı alçıya alındı" dedi.

“SAHİPSİZ KÖPEKLER BAZI KİŞİLERCE KAMPÜS ALANINA BIRAKILIYOR”

Öğrencilerin sağlık durumlarını yakından takip eden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da öğrencilerinin sağlığı ve güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Kazanın meydana geldiği andan itibaren öğrencilerin sağlık durumlarını yakından takip ettiğini vurgulayan Kızıltoprak, “Maalesef bazı kişiler tarafından sahipsiz köpekler kampüs alanına bırakılıyor. Öğrencilerimizin güvenliği için bu konuda tedbirlerimizi artırıyoruz. Sahipsiz köpeklerin durumuyla ilgili çözümün bulunması için Valilik ve Belediye ile iletişim halindeyiz.” diye konuştu.