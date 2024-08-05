Kütahya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düşerek takla attı. Ters dönen otomobildeki iki çocuk, beş kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 10’ncu kilometredeki hayvan barınağı mevkiinde meydana geldi. Güler Olğaç, kullandığı 41 KD 447 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki sulama kanalına düşen otomobil takla atarak ters döndü. Kazada, sürücü Güler Olğaç (54), Emel Olğaç (30), Merve Aslantürk (29), Şevval Ersöz (24), Emine Olğaç (20), Melisa Aslantürk (6) ile Mert Aslantürk (3) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.