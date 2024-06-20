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Arslan'ın en son saat 22.30'da olay yeri yakınındaki akaryakıt istasyonundan motosikletine benzin aldığı belirlendi.

Ekipler yaptıkları incelemede öldüğünü belirledikleri sürücünün, kayıp Mehmet Sadık Arslan (25) olduğunu tespit etti.

Kütahya'daki trafik kazasında iki kişi öldü, üç kişi yaralandı

Kütahya'daki trafik kazasında iki kişi öldü, üç kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Bölcek Mahallesi'nde sulama kanalında motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da dün akşamdan bu yana kayıp olarak aranan gencin cesedi, motosikletiyle düştüğü sulama kanalında bulundu.

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