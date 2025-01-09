Kütahya'nın Sırören köyünde yaşayan Yücel Aktoklu, ormana gitmek için çıktığı evine geri dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmaları sonunda Aktoklu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Ormanda kayıp alarmı

48 yaşındaki Yücel Aktoklu, dün sabah saatlerinde ormana gitmek üzere evinden ayrıldı. Ancak saatler geçmesine rağmen kendisinden haber alamayan ailesi, jandarmaya başvurdu. Köylülerin de katıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

Acı haber akşam saatlerinde geldi

Jandarma ve köylüler, yoğun bir çalışmanın ardından Aktoklu’nun cansız bedenine ormanlık alanda ulaştı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve Aktoklu'nun ölüm sebebinin otopsi sonuçlarıyla netleşeceğini belirtti.