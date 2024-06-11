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Kazanın ardından olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera görüntüleri üzerinden sürücünün kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Kaza sonrası 43 RC 645 plakalı otomobilin sürücüsü, yanında bulunan B.K. isimli kadının yaralanmasına rağmen, olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak, B.K.'yı ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan B.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya 'nın Akkent Mahallesi'nde yaşanan kaza, geç saatlerde Şehzadeler Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. 43 RC 645 plakalı otomobilin sürücüsü, F.M.P. yönetimindeki 34 TU 097 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil, park halindeki 43 RC 419 plakalı araca çarparak durdu.

Kaza, Akkent Mahallesi Şehzadeler Parkı Kavşağı'nda geç saatlerde meydana geldi. Kazada iki otomobil çarpıştıktan sonra, sürücülerden biri yanında bulunan yaralı kadını bırakıp kaçtı.

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