Tavşanlı ilçesinin Durak Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yaşanan olayda, esnaf Sıtkı Çamçar, yatsı namazı sonrası rutin yürüyüşü sırasında kedinin ağzında sıkışmış bir kuş fark etti ve hızlı bir müdahaleyle kuşun hayatta kalmasını sağladı.

Sıtkı Çamçar, iş yerine gittiği sırada dükkanının önünde serinlik için su dökerken, kedinin ağzında bir kuş olduğunu fark etti. İlk başta kırlangıç sanarak suyla kediyi uzaklaştırmaya çalıştı ve kuşun Ebabil olduğunu anladı.

Kedinin ağzından kurtardığı Ebabil kuşunu hızlıca bir kafese yerleştiren Çamçar, kuşun durumunu gözlem altında tuttu. Kuşun zamanla iyileştiğini ve tekrar uçabilecek duruma geldiğini belirtti. Sıtkı Çamçar, "Her gün yatsı namazını kılar ve şehir içinde yürüyüş yaparım. Bu olay sırasında kedinin ağzında sıkışmış bir kuş gördüm. Hemen müdahale ettim ve kuşun Ebabil olduğunu fark edince onu hayata döndürmek için elimden geleni yaptım" dedi.